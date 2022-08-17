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Giriş Tarihi: 17.8.2022

Eski sevgiliyi uzaklaştırma kararı da durduramadı

Konya’da Hacı Mehmet Yiğit, ayrıldığı sevgilisi Ayşe Hilal İçeli’yi tehdit etti. İçelli uzaklaştırma kararı aldırdı. Yine rahatsız edince polise şikâyet etti. Yiğit, karakol dönüşü İçelli’yi tekme tokat dövdü

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Eski sevgiliyi uzaklaştırma kararı da durduramadı
Konya'da genç bir kıza, ayrıldığı sevgilisi hayatı zindan etti.



Bir fabrikada makine operatörü olarak çalışan Ayşe Hilal İçelli (22), 3 yıl önce tanışıp sevgili olduğu Hacı Mehmet Yiğit (23) ile 1.5 ay önce ayrıldı. Ancak ayrılığı kabul etmeyen takıntılı eski sevgili 24 Nisan gecesi, evine gittiği genç kızı tehdit etti.



Genç kızın şikâyeti üzerine de 25 Nisan'dan itibaren 1 ay süreyle uzaklaştırma kararı verildi. Genç kızı rahatsız etmeye devam eden Hacı Mehmet Yiğit, mayıs ayında evinin önüne gitti. Genç kız da emniyete giderek şikâyette bulundu.



Emniyet çıkışında bir arkadaşı ile evine doğru giden İçelli, oturduğu apartmanın girişinde Yiğit'in saldırısına uğradı. Genç kız tekme tokat dövülürken bu anlar güvenlik kameralarınca saniye saniye kaydedildi Gözaltına alınan Yiğit, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlandı. Hacı Mehmet Yiğit hakkında 'tehdit, basit yaralama, kişilerin huzur ve sükûnunu bozma' suçlarından 6 yıla kadar hapis cezası istemiyle düzenlenen iddianame Konya Asliye Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi.

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Eski sevgiliyi uzaklaştırma kararı da durduramadı
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