Eski sözlüsünü yakmıştı: Hakimin kararı şoke etti!

TAHLİYE EDİLDİ



Resul Erkmen hakkında İskenderun 4. Asliye Ceza Mahkemesi'nde 8 yıla kadar hapis cezası istemiyle 'eziyet' suçundan dava açıldı. Davasının duruşmasına tutuklu yargılanan Erkmen, cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Duruşma salonunda tarafların avukatları hazır bulundu. Duruşmada sanığın savunması alındı, avukatlar da dinlenildi. Mahkeme hakimi, sanığın tahliyesine karar vererek duruşmayı erteledi.

G.Ç.'nin avukatı Mehtap Sert, müvekkiline yapılan eylemlerle ilgili sanık hakkında 'eziyet' suçlamasıyla dava açıldığını kaydetti. Sanığın tahliye edildiğini belirten Sert, "Adli Tıp Kurumu'ndan kati rapor bekleniyor. Ayrıca savcılık 'nitelikli istismar' suçundan dolayı kadının beyanından farklı bir delil olmadığı için takipsizlik vermişti, ona da itiraz ettik. Onunla ilgili de 'nitelikli istismar' suçundan da dava açılmasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.