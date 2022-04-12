Eski ustası, berberi bıçaklayarak ağır yaraladı

Olay, Uşak'ın İslice Mahallesi'ne bağlı Annaç Sokak'ta meydan geldi. M.B. eskiden yanında çalıştırdığı Ozan C.'nin berber dükkanına gitti. Dükkânda eski usta M.B. ile Ozan C. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştü. Eski usta M.B. yanında bulundurduğu bıçakla Ozan C.'yi bıçaklayarak ağır yaraladı.

Çevredeki diğer esnafların ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri ağır yaralanan berber Ozan C.'ye olay yerinde yaptığı ilk müdahale sonrası, ambulansla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

Ozan C.'yi bıçaklayarak olay yerinden kaçan eski usta M.B. ise polis ekiplerinin kısa süreli çalışması sonrası yakalanarak gözaltına alındı.



Hastaneye kaldırılan Ozan C.'nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.