Eski Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısına ceza

Eski Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı Adem Taşkaya, Taksim İstiklal Caddesinde gerçekleştirilen hain terör saldırısının ardından sosyal medya hesabından bir avukatın fotoğrafını paylaşarak terör saldırısının zanlısı olduğunu ileri sürmesi üzerine başlatılan soruşturmanın tamamlanmasının ardından ilk duruşma görüldü. Tweeti attığı tarihte Zafer Partisi Bilişim Enformasyondan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olan Sanık Adem Taşkaya, o gün kendisine kapalı Telegram gruplarından iletilen bilgileri paylaştığını söyledi. İfadesinde; "Olay nedeniyle içerisinde bulunduğum kapalı Telegram gruplarına bombacı ile ilgili bilgiler gelmekteydi. Ben de bu bilgileri kamuoyu ile paylaşmak adına tweet attım. Bombacı Elbeşir'in fotoğrafını kullandım ancak isim olarak avukat Jiyan Tosun'un bilgilerini yazdım. Kendisini daha önce tanımam." dedi. Konu başka yerlere çalışılmaya çalışılıyor diyen Taşkaya, "Ne ırkçılığım kaldı ne Kürt düşmanlığım bunun mensubu olduğum siyasi partiyle ilgisi yoktur. Ortada bir hata var ancak bu teknik bir hatadır." dedi.

"ONUN OLMADIĞINI ANLAYINCA SİLMEYE ÇALIŞTIM"

Taşkaya ifadelerine şöyle devam etti: "Benim 84 bin takipçim var, gençler beni severler ve bilgi akışı için beni gruplara eklerler. Ben de nezaket gereği davet edildiğim gruplardan çıkmam. Bu grupları polislerin kurduğu iddiası hakkında bilgim yok. Ama bana gelen fotoğraflar HTS kayıtlarından alınan görseller, bunlar ancak bir kolluk kuvvetinde bulunabilir. Bana gelen bilgiyi teyit etme imkânım yok kamu görevlisi değilim. İlgili kişinin o olmadığını anlayınca tweeti silmeye çalıştım ancak terör saldırısı nedeniyle BTK internette bant daraltma uygulamasına gitmişti tweeti silmem bu nedenle 5-6 dakika kadar sürdü. O sırada birçok medya kuruluşu da bu tweeti alarak haber yapmış. Türkiye'de dezenformasyon konusunda büyük bir açık var bunu deprem zamanında da çokça yaşadık."

"İSMİM ASENA OLSAYDI SORGULAMADAN PAYLAŞMAZDI"

Haksız yere hedef gösterildiğini iddia eden müşteki Jiyan Tosun, "Orada sırf Kürtçe bir isim gördüğü için teyit etmeden paylaşım yaptı. İsmimi Asena olarak görseydi sorgulamadan paylaşmazdı. Taşkaya, bilişim alanında çalışıyor, bu bilgileri teyit etmeden paylaşıyor. Üstelik kendisi herhangi biri değil bir siyasi partinin genel başkan yardımcısıdır. Bu yüzden ailem ve ben tehdit aldık. Ben 4 hafta boyunca evime gidemedim. Küçük yeğenim dahi siz bombacısınız biz de sizi patlatacağız şeklinde tehdit aldı." dedi.

Tosun'un avukatı, "Kendisinin yardımcılığını yaptığı Ümit Özdağ'ın istihbarat bağlantıları vardır. Bu bilgilerin polisin içinde olduğu gruplardan paylaşıldığı çok açık. Sanığın bunu kasten yaptığı çok açık. diyerek Taşkaya'nın cezalandırılmasını talep etti.