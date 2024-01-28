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Giriş Tarihi: 28.1.2024 10:49

Eskieşhir'de Naciye Yılmaztürk bıçaklanarak öldürülmüştü! Zanlı erkek kardeşinin kızı çıktı

Eskişehir’de halası Naciye Yılmaztürk’ü bıçaklayarak öldürdüğü tespit edilen S.Y. polis tarafından yakalanırken, şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İHA
Eskieşhir’de Naciye Yılmaztürk bıçaklanarak öldürülmüştü! Zanlı erkek kardeşinin kızı çıktı
Odunpazarı ilçesinde Ihlamurkent Mahallesi'ndeki bir adreste bir şahsın ölü bulduğunun ihbarını alan Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. İncelemelerde ölen şahsın 63 yaşındaki Naciye Yılmaztürk olduğu tespit edildi.

Yapılan çalışmalarda olayın şüphelisinin Yılmaztürk'ün erkek kardeşinin kızı 23 yaşındaki S.Y. olduğu tespit edildi. Olayın neden gerçekliği henüz bilinmezken, S.Y.'nin halası Naciye Yılmaztürk'ü bıçaklayarak öldürdüğü belirlendi. Şüpheli işlemlerinin ardından, çıkarıldığı mahkemece kasten öldürme suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Eskieşhir'de Naciye Yılmaztürk bıçaklanarak öldürülmüştü! Zanlı erkek kardeşinin kızı çıktı
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