Haberler Yaşam Haberleri Eskimo evinde sıra gecesi!
Giriş Tarihi: 2.2.2022

Eskimo evinde sıra gecesi!

İHA
Eskimo evinde sıra gecesi!
Bursa'da son bir haftadır etkisini sürdüren soğuk hava ve kar yağışı İznik ilçesinin kırsal Derbent Mahallesi'nde de etkisini sürdürüyor. Emekli öğretmen Mümin Ergül torunları ve eşi ile birlikte tam 4 gün boyunca örneği sadece Alaska'da bulunan eskimo evi yaptı. Kardan evin içerisine halı, kilim ve minder döşeyen Ergül, elektrik hattı da çekerek kardan yaptığı eskimo evinde misafirlerini ağırlıyor. Ergül, kardan yaptığı evin elektriğini ise dışarıdan çektiği kablo ile kullanıyor. Aydınlanınca gece lambasını andıran eskimo evinde ailesiyle bir araya gelen Ergül; kardan evde cep telefonundan dinlediği türküler eşliğinde sıra gecesi yapıp ailesiyle ziyafet çekiyor.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: Başkan Erdoğan'dan İBB'ye sert tepki: Yaptığımız tünelleri kapatıyorlar
Faturayı kim ödedi?
Son dakika haberi - Çinli iş adamına akılalmaz tuzak: Eşi 'kocamı soyuyorlar' diyerek isyan etti
Son dakika haberi | Ticaret Bakanlığı harekete geçti: İndirim kampanyalarında büyük değişim
Rusya yaptırım tehditlerine rest çekti: Geri teper, karşılık veririz
Sosyal medyada tepki çeken görüntü! AK Partilileri katletmekle tehdit ettiler
Hollanda Wilders kardeşlerin tartışmasını konuşuyor! Irkçı lidere ağabeyi bile tahammül edemedi
Son dakika: PKK'ya Kış Kartalı Hava Harekatı! Teröristlere ait barınaklar imha edildi
CHP'li belediyenin zabıtasından vatandaşa çirkin el hareketi! O anlar kamerada
YASİN SURESİ OKUNUŞU - Yasin Suresi Duası Arapça Yazılışı, Yasin-i Şerif Türkçe Anlamı Dinle Ve Diyanet Meali
ARKADAŞINA GÖNDER
Eskimo evinde sıra gecesi!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA