Eskimo evinde sıra gecesi!

Bursa'da son bir haftadır etkisini sürdüren soğuk hava ve kar yağışı İznik ilçesinin kırsal Derbent Mahallesi'nde de etkisini sürdürüyor. Emekli öğretmen Mümin Ergül torunları ve eşi ile birlikte tam 4 gün boyunca örneği sadece Alaska'da bulunan eskimo evi yaptı. Kardan evin içerisine halı, kilim ve minder döşeyen Ergül, elektrik hattı da çekerek kardan yaptığı eskimo evinde misafirlerini ağırlıyor. Ergül, kardan yaptığı evin elektriğini ise dışarıdan çektiği kablo ile kullanıyor. Aydınlanınca gece lambasını andıran eskimo evinde ailesiyle bir araya gelen Ergül; kardan evde cep telefonundan dinlediği türküler eşliğinde sıra gecesi yapıp ailesiyle ziyafet çekiyor.