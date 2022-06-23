Eskipazar’da silahlı saldırı: İki belediye çalışanı yaralandı

Olay gece saatlerinde Eskipazar ilçesi Cami caddesi üzerinde meydana geldi.

Cadde üzerinde yürüyen Eskipazar Belediyesinde çalıştıkları öğrenilen Kemal T.(23) ve Eşref B.(41) arkalarından gelen ve plakası alınamayan araçtan kişi veya kişiler tarafından ateş edildi.

Bacaklarına kurşun isabet eden Kemal T. Ve Eşref B. Hemen 112'yi aradılar, olay yerine gelen sağlık ekipleri 2 kişiyi Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.

Hayati tehlikelerinin olmadığı belirtilirken, olay hakkında soruşturma başlatıldı.

Polis çevrede bulunan güvenlik kameralarını incelemeye alırken, olayı gerçekleştiren kişi veya kişileri yakalamak için çalışmalarına devam ediyor.