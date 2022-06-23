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Giriş Tarihi: 23.6.2022 04:57

Eskipazar'da silahlı saldırı: İki belediye çalışanı yaralandı

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Eskipazar’da silahlı saldırı: İki belediye çalışanı yaralandı

Karabük'ün Eskipazar ilçesi Belediyesinde çalışan iki kişiye kimlikleri belli olmayan kişi veya kişiler tarafından silahlı saldırıda bulunuldu. Ayaklarından yaralanan 2 kişi Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınırken, hayati tehlikelerinin olmadığı belirtildi

Olay gece saatlerinde Eskipazar ilçesi Cami caddesi üzerinde meydana geldi.

Cadde üzerinde yürüyen Eskipazar Belediyesinde çalıştıkları öğrenilen Kemal T.(23) ve Eşref B.(41) arkalarından gelen ve plakası alınamayan araçtan kişi veya kişiler tarafından ateş edildi.

Bacaklarına kurşun isabet eden Kemal T. Ve Eşref B. Hemen 112'yi aradılar, olay yerine gelen sağlık ekipleri 2 kişiyi Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.

Hayati tehlikelerinin olmadığı belirtilirken, olay hakkında soruşturma başlatıldı.

Polis çevrede bulunan güvenlik kameralarını incelemeye alırken, olayı gerçekleştiren kişi veya kişileri yakalamak için çalışmalarına devam ediyor.

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Eskipazar'da silahlı saldırı: İki belediye çalışanı yaralandı
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