Haberler Yaşam Haberleri Eskişehir Balmumu Müzesi Nerede? Eskişehir Balmumu Müzesi'ne Nasıl Gidilir ve Giriş Ücreti Ne Kadar?
Giriş Tarihi: 27.7.2023 15:37 Son Güncelleme: 27.7.2023 15:37

Eskişehir Balmumu Müzesi Nerede? Eskişehir Balmumu Müzesi'ne Nasıl Gidilir ve Giriş Ücreti Ne Kadar?

Eskişehir Balmumu Müzesi nerede olduğu ve adresi sıklıkla merak edilen kültürel mekanlardan birisi. Bilindik müzelerden çok daha farklı konsepte ve eserlere sahip olan Eskişehir Balmumu Müzesi yoğun bir ziyaretçi trafiğine sahip olduğu için, gidiş alternatifleri ve adresi internette aratılmaktadır. Birçok ünlü ismin balmumu heykellerini görme imkanı sunan Eskişehir Balmumu Müzesine nasıl gidilir, müze kart geçiyor mu soruları ziyaret öncesi sıklıkla araştırılmaktadır.

Eskişehir Balmumu Müzesi Nerede? Eskişehir Balmumu Müzesi’ne Nasıl Gidilir ve Giriş Ücreti Ne Kadar?

Ülkemizde bulunan yüzlerce müze arasında oldukça ilgi çekici eserlerin yer aldığı müzelerden biri olan Eskişehir Balmumu Müzesi, Türkiye'de balmumu eserlerin sergilendiği ilk müzedir. Bir ilk ve farklı konseptli olmasından dolayı vatandaşlar Eskişehir ziyaretlerinde bu müzeyi ziyaret etmek istemekte, Eskişehir Balmumu Müzesi nerede sorusunun yanıtlarını araştırmaktadır. Gidildiği vakit oldukça güzel vakit geçirmeye olanak sağlayan Eskişehir Balmumu Müzesine nasıl gidilir, giriş ücretleri nelerdir gibi sorular vatandaşların merak konudur.

Eskişehir Balmumu Müzesi Nerede, Nasıl Gidilir?

Adından da anlaşılacağı üzere Eskişehir Balmumu Müzesi, Eskişehir ilimizin Odunpazarı ilçesinde yer almaktadır. Şehrin en özel kültürel mekanlarından birisi olan müzenin diğer ismi ise Yılmaz Büyükerşen Balmumu Heykeller Müzesidir. Şehir merkezine yakın bir konumda olan Eskişehir Balmumu Müzesine çeşitli vasıtalar ile rahatlıkla ulaşım sağlanmaktadır.

Toplu taşıma kullanacak olanlar merkezden otogar yönünde istikamete giden tramvay, Odunpazarı ve Atatürk Bulvarı duraklarından geçen halk otobüslerini kullanıp Atatürk Lisesi durağında inerek kısa bir yürüyüşle Eskişehir Balmumu Müzesine ulaşabilirsiniz. Müze pazartesi günler hariç haftanın diğer tüm günleri ziyaretçilere açıktır, hafta içi 10.00-17.00 hafta sonu 10.00-17.30 saatleri arasında ziyaretçi kabul etmektedir. Müze kart sahipleri giriş biletlerinde yaklaşık %15 indirim hakkına sahiptir, diğer ücret tarifeleri ise güncellemeler dolayısıyla değişkenlik gösterebileceği için en doğru bilgiyi müzeyle iletişim kurarak öğrenebilirsiniz.

Eskişehir Balmumu Müzesi Tarihi

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi eski başkanlarından Prof.Dr. Yılmaz Büyükerşen'in kurucusu olduğu Eskişehir Balmumu Müzesi 2013 yılında sergiye açılmıştır. Müze içinde kurucusu Yılmaz Büyükerşen tarafından yapılan balmumu heykeller sergilenmektedir, toplam 160 adet olan bu heykeller ülkemizde ve dünya genelinde tanınan isimlerin balmumu heykelleridir. Müze A, B, C, D ve E olmak üzere 5 ayrı salondan oluşmaktadır.

A salonunda Mustafa Kemal Atatürk'ün, ailesi ve silah arkadaşlarının, ayrıca Osmanlı Devleti padişahlar olmak üzere Türk tarihinde önemli yerleri olan kişilerin balmumu heykelleri, B salonunda Kemal Sunal, Adile Naşit, Cüneyt Arkın gibi önemli sanatçıların ve birçok ünlü kişinin balmumu heykelleri, C salonunda Yunus Emre, Battalgazi gibi kültürel tarihimizde kişilerin balmumu heykelleri, D salonunda siyaset tarihimizin önemli siyasetçileri ve devlet adamlarının balmumu heykelleri, E salonunda ise müzenin ve sanatçının aldığı ödüller, balmumu heykeltraşlığı hakkında eğitici öğeler sergilenmektedir. Müzenin bütün salonlarında fotoğraf çekmek ve çekinmek serbesttir, ancak D salonunda fotoğraf çekmek için cüzi bir miktar ücret alınmaktadır.

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Eskişehir Balmumu Müzesi Nerede? Eskişehir Balmumu Müzesi'ne Nasıl Gidilir ve Giriş Ücreti Ne Kadar?
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