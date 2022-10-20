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Giriş Tarihi: 20.10.2022 23:10

Eskişehir merkezli fuhuş operasyonu: 9 kişi tutuklandı

Eskişehir merkezli İstanbul ve Adana'da düzenlenen fuhuş operasyonunda yakalanan 13 şüpheliden 9'u tutuklandı. Zanlılara ait suçtan elde edildiği tespit edilen 9 milyon 753 bin liraya el konulması için işlem başlatıldı

AA
Eskişehir merkezli fuhuş operasyonu: 9 kişi tutuklandı

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında önceki gün İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince, "fuhşa teşvik, aracılık ve zorlama" suçunu işledikleri iddiasıyla İstanbul ve Adana'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda yakalanan 13 şüpheli Yunus Emre Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.

Savcılıktaki ifadelerinin ardından nöbetçi hakimliğe sevk edilen şüphelilerden 9'u tutuklandı, 4 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince, "fuhşa teşvik, aracılık ve zorlama" suçunu işledikleri iddia edilen 9 şüpheli İstanbul ve Adana'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 4 şüpheli ise daha sonra yakalanmıştı.

Zanlılara ait suçtan elde edildiği tespit edilen 9 milyon 753 bin liraya el konulması için işlem başlatıldı, soruşturma sürecinde yürütülen operasyonlar kapsamında 50 mağdurun ifadesi alınırken, yabancı uyruklu 25 kişi sınır dışı edildi. Fuhuş yaptığı tespit edilen şüphelilere toplam 61 bin 700 lira idari ceza verildi.

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Eskişehir merkezli fuhuş operasyonu: 9 kişi tutuklandı
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