Eskişehir Valiliğinden o iddialara yalanlama geldi!

Eskişehir Valiliği, "14 Kasım 2021 tarihinde bazı medya kuruluşlarınca yer verilen "Kaymakamın işe gelmeyen eşi için tutanak hazırlayan hastane müdürü sürüldü." başlıklı haberler gerçeği yansıtmamaktadır." açıklamasında bulundu.

Eskişehir Valiliği, "İlgili haberlerde başka bir ilçeye güya sürüldüğü iddia edilen Mahmudiye Devlet Hastanesi Müdürü Erman Atalar ile ilgili herhangi atama ya da görevlendirme işlemi yapılmamıştır.



Mahmudiye Kaymakamının eşi görevli bulunduğu SYDV'da kurumundaki mesaisine düzenli olarak riayet etmekte olup işini aksattığına dair herhangi bir şikayet bulunmamaktadır." ifadelerini kullandı.