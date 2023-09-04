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Giriş Tarihi: 4.9.2023 11:43

Eskişehir ve Kütahya için 'Sarı' kodlu uyarı: Kuvvetli geliyor

Eskişehir Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü, Eskişehir ve Kütahya için ‘Sarı’ kodlu gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yaptı. Yağışların 13.00 ile 21.00 saatleri arasındaki olacağı belirtilerek, ulaşımda aksamalar, yıldırım düşmesi, ani sel, su baskını, dolu, kuvvetli rüzgâr gibi risklere karşı vatandaşlar uyarıldı.

İHA
Eskişehir ve Kütahya için ’Sarı’ kodlu uyarı: Kuvvetli geliyor

Eskişehir Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi, bugün öğleden sonra görülecek gök gürültülü sağanak yağışların, Eskişehir ve Kütahya çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgâr gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğini açıkladı.

ANİ SEL, SU BASKINI, KUVVETLİ RÜZGAR...

Yağışların 13.00 ile 21.00 saatleri arasındaki olacağı belirtilerek, ulaşımda aksamalar, yıldırım düşmesi, ani sel, su baskını, dolu, kuvvetli rüzgâr gibi risklere karşı vatandaşlar uyarıldı.

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Eskişehir ve Kütahya için 'Sarı' kodlu uyarı: Kuvvetli geliyor
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