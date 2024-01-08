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Giriş Tarihi: 8.1.2024 13:59

Eskişehir'de 11 yaşındaki çocuk evi yaktı

Eskişehir'de çakmak ile oynayan 11 yaşındaki çocuğun koltuğu tutuşturması ile çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. 16 kişi duman etkilenirken, evde hasar oluştu.

DHA
Eskişehir’de 11 yaşındaki çocuk evi yaktı

Tepebaşı ilçesi Ertuğrulgazi Mahallesi Selam Sokak'taki 4 katlı apartmanın ikinci katındaki evde, gece saatlerinde çakmak ile oynayan 11 yaşındaki çocuk koltuğu tutuşturdu. Kısa sürede alev alan koltuk, evin diğer eşyalarına da sıçradı. Yangın ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangın itfaiyenin müdahalesi ile söndürülürken, apartmandaki 16 kişi yoğun dumandan etkilendi, evde de hasar oluştu. Tedavi altına alınan 16 kişinin durumunun iyi olduğu belirtilirken, yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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Eskişehir'de 11 yaşındaki çocuk evi yaktı
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