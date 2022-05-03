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Giriş Tarihi: 3.5.2022 10:31

Eskişehir'de 3 bin 136 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi

AA
Eskişehir’de 3 bin 136 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de otomobilinde 3 bin 136 sentetik uyuşturucu hap ele geçirilen şüpheli tutuklandı.

Kentte uyuşturucu madde ticareti yapan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüten İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Eskişehir-Kütahya kara yolunda bir otomobili takibe aldı.

Ekipler, durdurdukları araçtaki H.B'yi gözaltına aldı. Otomobilde valiz içerisine gizlenmiş 3 bin 136 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi.

Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen H.B, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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Eskişehir'de 3 bin 136 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi
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