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Giriş Tarihi: 22.12.2021 00:32

Eskişehir’de 3 gündür kayıp olan şahsın cesedi bulundu

İHA
Eskişehir’de 3 gündür kayıp olan şahsın cesedi bulundu

Eskişehir’in Mahmudiye ilçesinde, 3 gündür kendisinden haber alınamayan Yıldırım Töre, ilçeye yaklaşık 1 kilometre uzaklıkta bulunan arazide ölü olarak bulundu

Edinilen bilgilere göre, evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenilen 50 yaşındaki Yıldırım Töre, 19 Aralık'ta Mahmudiye ilçesinde bulunan evinden traktörüne binerek ayrıldı. Yanına telefon almayan ve alkol bağımlısı olduğu öğrenilen Töre'nin annesi, dün oğlundan haber alamadığı için Odunpazarı İlçe Emniyet Müdürlüğüne müracaatta bulundu. Aynı zamanda Mahmudiye İlçe Emniyet Amirliğine kayıp başvurusu yapılan Yıldırım Töre'nin bulunması için çalışma başlatıldı.

İlçedeki incelenen kamera kayıtlarının ardından traktörüyle 19 Aralık'ta Doğanca Mahallesi'ne doğru gittiği tespit edilen Töre'nin bulunması amacıyla Mahmudiye İlçe Jandarma Komutanlığı, Jandarma Asayiş Komandı Bölüğü Komutanlığı, DAK, OBAK, AKUT ve AFAD ekiplerince geniş çaplı arama çalışması başlatıldı.

TRAKTÖRDEN 7 KİLOMETRE UZAKTA BULUNDU

Dün akşam saatlerinde ise Doğanca Mahallesi'nde bulunan eski bir kum ocağında Yıldırım Töre'nin kullandığı traktör terk edilmiş vaziyette bulundu. Bunun üzerine DAK, OBAK, AKUT ve AFAD ekipleri, kayıp vatandaşı bulmak için traktörünün bulunduğu alanın çevresinde arama çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Aramaya 18 araç, 2 insansız hava aracı, 97 kişi ve arama kurtarma köpeği katıldı. Arama kurtarma çalışmalarına jandarma ekipleri de destek verdi. Yaklaşık 8 kilometrelik alanda arama çalışmaları gerçekleştirdi. Ekipler akşam saatlerinde arama çalışmalarını ilçe merkezine doğru yaptı. Çalışmalar sonrasında kayıp şahıs ilçeye 1 kilometre traktörüne ise 7 kilometre uzaklıkta ölü olarak bulundu.

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Eskişehir’de 3 gündür kayıp olan şahsın cesedi bulundu
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