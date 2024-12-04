Eskişehir’de acı olay: Tamir ettiği otomobilin egzoz gazından zehirlenip öldü!

Koç'u yerde hareketsiz bulan yakınlarının ihbarı üzerine adrese sağlık ekipleri sevk edildi. Ferhat Koç ambulansla Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Koç, doktorların tüm çabasına karşın yaşamını yitirdi. Ferhat Koç, Şirintepe Mahallesi Park Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Asri Mezarlığı'na toprağa verildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor...