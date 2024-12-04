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Giriş Tarihi: 4.12.2024 15:34

Eskişehir’de acı olay: Tamir ettiği otomobilin egzoz gazından zehirlenip öldü!

Eskişehir’de evinin garajında tamir ettiği otomobilden çıkan yoğun egzoz gazından zehirlenen Ferhat Koç hastaneye kaldırıldı. 40 yaşındaki talihsiz adam kurtarılamadı...

DHA
Eskişehir’de acı olay: Tamir ettiği otomobilin egzoz gazından zehirlenip öldü!

Kahreden olay, dün akşam saatlerinde Tepebaşı ilçesine bağlı Şirintepe Mahallesi'nde meydana geldi. Ferhat Koç, evinin garajında kendisine ait otomobili tamir ettiği sırada yoğun egzoz gazına maruz kaldı.

Koç'u yerde hareketsiz bulan yakınlarının ihbarı üzerine adrese sağlık ekipleri sevk edildi. Ferhat Koç ambulansla Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Koç, doktorların tüm çabasına karşın yaşamını yitirdi. Ferhat Koç, Şirintepe Mahallesi Park Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Asri Mezarlığı'na toprağa verildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor...

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Eskişehir’de acı olay: Tamir ettiği otomobilin egzoz gazından zehirlenip öldü!
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