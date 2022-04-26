Eskişehir’de aranan 109 şüpheli yakalandı, 51’i cezaevinde gönderildi

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, aranan şüpheli ve hükümlülerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

109 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Bu kapsamda 11-25 Nisan tarihlerinde düzenlenen operasyonlarda, "Dolandırıcılık, hırsızlık, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama, kasten öldürme, gasp, kasten yaralama, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" gibi suçlardan aranan 109 şüpheli yakalandı.

51'İ TUTUKLANDI

Gözaltına alınan şüphelilerden 51'i, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikler tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.