Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Eskişehir’de aranan PKK üyesi yakalandı
Giriş Tarihi: 15.10.2021 15:18

Eskişehir’de aranan PKK üyesi yakalandı

İHA
Eskişehir’de aranan PKK üyesi yakalandı

Eskişehir’de PKK/KCK terör örgütü üyesi olduğu iddia edilen 1 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmalar kapsamında Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, 'PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan' hakkında yakalama kararı bulunan S.K'nın şehir merkezinde olduğu tespit edildi. Düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Öte yandan TEM ekipleri, Eskişehir'de sosyal medyadan terör örgütü PKK,YPG ve KCK propagandası yaptıkları iddia edilen 2 kişinin ifadelerine başvurdu. Söz konusu kişiler emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.
ARKADAŞINA GÖNDER
Eskişehir’de aranan PKK üyesi yakalandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA