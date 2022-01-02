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Giriş Tarihi: 2.1.2022 09:58 Son Güncelleme: 2.1.2022 10:03

Eskişehir’de avcı sırra kadem bastı! Aracı bulundu ama...

İHA
Eskişehir’de avcı sırra kadem bastı! Aracı bulundu ama...

Eskişehir’de Halil İbrahim D., ava gitmek için evden ayrıldı. Ancak bir daha kendisinden haber alınamadı. Ekipler, kayıp vatandaşı bulmak için gece saatlerinde arama çalışması başlattı. İşte haberin detayları...

Seyitgazi ilçesine bağlı bir mahallede kaybolan 51 yaşındaki Halil İbrahim D. için arama kurtarma ekipleri seferber oldu. Öğle saatlerinde evinden ava gitmek için ayrıldıktan sonra bir daha kendisinden haber alamayan yakınları, durumu 112 acil çağrı merkezine bildirdi. Gelen ihbar üzerine; jandarma, AFAD, AKUT Arama Kurtarma Derneği Eskişehir ekibi, Dorlion Arama Kurtarma (DAK), Büyük Ayı Arama Kurtarma, Odunpazarı Belediyesi Arama Kurtarma (OBAK), ANDA Arama Kurtarma ve İnsani Yardım Derneği (İHH) ekipleri hızla bölgeye hareket etti.
Başlatılan arama çalışmasının ilk saatlerinde kayıp avcıya ait araç, arama ekiplerince bölgede bulundu. Aracının bulunmasının ardından AKUT Eskişehir ekibi termal drone talebinde bulundu. Ankara'da bulunan AKUT Arama Kurtarma Derneği termal özellikli insansız hava aracı ile AKUT Ankara ekibi gönüllüleri bölgeye hareket etti. Kayıp avcıyı arama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

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Eskişehir’de avcı sırra kadem bastı! Aracı bulundu ama...
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