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Giriş Tarihi: 12.4.2022 17:54

Eskişehir'de cezaevi nakil aracı yan yattı

DHA
Eskişehir’de cezaevi nakil aracı yan yattı

Eskişehir’de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği cezaevi nakil aracı devrilerek yan yattı. Kazada yaralanan 4 jandarma personeli ile 1 mahkum ve araç sürücüsü, camlar kırılarak çıkarıldı. İtfaiye ekipleri bir kısmı askıda kalan aracı halatla bağlayıp, şarampole devrilmesini engelledi.

Kaza, Eskişehir-Seyitgazi kara yolu Asri Mezarlığı mevkiinde meydana geldi. Afyonkarahisar cezaevinden hastane kontrolü için getirdiği mahkumu geri götüren 03 ADC 037 plakalı cezaevi nakil aracı olarak kullanılan midibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrilerek yan yattı.

Kazada araç sürücüsü, 1 mahkum ve 4 jandarma personeli yaralandı. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri, bir kısmı askıda kalan aracın şarampole devrilmemesi için halatla kendi araçlarına bağladı. Ardından baltayla kırdıkları ön ve arka camlardan 6 yaralıyı çıkarıp sağlık ekiplerine teslim etti. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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Eskişehir'de cezaevi nakil aracı yan yattı
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