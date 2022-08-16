Haberler Yaşam Haberleri Eskişehir'de cinayet: Sokak ortasında bıçaklandı
Giriş Tarihi: 16.8.2022 14:21 Son Güncelleme: 16.8.2022 14:21

Eskişehir'de cinayet: Sokak ortasında bıçaklandı

Tepebaşı ilçesinde, sokakta tartıştığı kimliği belirsiz kişi tarafından göğsünden bıçaklanan Melih Kestel (31), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Polis, şüpheliyi yakalamak için harekete geçti...

DHA
Eskişehir’de cinayet: Sokak ortasında bıçaklandı

Kentte apart daire kiralayan Melih Kestel, saat 01.30 sıralarında, henüz kimliği belirlemeyen kişi ile Bahçelievler Mahallesi Seylap Caddesi'nde tartıştı. Kavgaya dönüşen olayda Kestel, göğsünden bıçaklanarak ağır yaralandı. Şüpheli ise olay yerinden kaçtı. İhbarla gelen sağlık ekiplerince Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Melih Kestel, hayatını kaybetti. Kestel'in cenazesi, Eskibağlar Hal Camii'nde kılınan namazın ardından asri mezarlıkta toprağa verildi. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, şüpheliyi belirleyip, yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor...

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: Ucuz gıda satışlarına vatandaştan yoğun ilgi; Sırada et indirimi var
Evde bakım maaşı sorgulama ekranı e-Devlet giriş! 16 Ağustos 2022 Evde bakım maaşı yatan iller güncel liste
Ziraat Bankası emekliye ne kadar, kaç TL promosyon veriyor? | Ziraat Bankası emekli promosyon ücreti 2022 |
Son dakika: Üstün Dökmen'in kadın versiyonu! Köhne zihniyet kafalarında hala yaşıyor
Evde bakım maaşı yatan iller listesi 16 Ağustos 2022: Evde bakım maaşı parası yattı mı, hangi illerde?
SON DAKİKA: Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den FLAŞ döviz kurları ve KKM açıklaması
Son dakika: Kayseri’de dehşet! Ünlü sanatçı Metin Işık kurşun yağdırdı
Emekli promosyonu veren bankalar nelerdir, en çok promosyonu hangi banka veriyor? Emekli promosyonu ödemeler, 8 bin 250 TL'yi buluyor!
İş Bankası emekli promosyonu ödemeleri ne kadar, kaç TL veriyor? İş Bankası emekli promosyon ücreti ve başvuru şartları belli oldu!
CHP'li İBB suya battı! Vatandaş İstanbul'u bir kez daha sele teslim eden İmamoğlu'na sordu: Böyle mi çözdün?
ARKADAŞINA GÖNDER
Eskişehir'de cinayet: Sokak ortasında bıçaklandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA