Haberler Yaşam Haberleri Eskişehir'de dehşet! Tartıştığı halasını katletti
Giriş Tarihi: 28.1.2024 10:35

Eskişehir'de dehşet! Tartıştığı halasını katletti

Eskişehir'de, Süleyha Yılmaztürk, henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştığı halası Naciye Yılmaztürk'ü (63) bıçaklayarak öldürdü.

DHA
Eskişehir’de dehşet! Tartıştığı halasını katletti

Odunpazarı ilçesine bağlı Ihlamurkent Mahallesi'nde Süleyha Yılmaztürk, evde halası Naciye Yılmaztürk ile henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştı. Süleyha Yılmaztürk, tartışma sırasında Naciye Yılmaztürk'ü bıçakladı.

Komşuların ihbarıyla gelen sağlık ekiplerince yapılan incelemede Naciye Yılmaztürk'ün hayatını kaybettiği belirlendi.

Gözaltına alınan Süleyha Yılmaztürk, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Yılmaztürk, 'kasten öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu. Soruşturma sürüyor.

EN ÇOK OKUNANLAR

Mahkeme 'VAR'ı hatalı buldu! Maç tekrar edilecek
Muharrem İnce'den Özgür Özel ve CHP'ye salvolar: Bana kumpas kuranları aday yaptılar
Cumhur İttifakı Ankara adayı Turgut Altınok'tan Mansur Yavaş'ın o sözlerine tepki: Projen yoksa yönetme!
Kanada'dan Türkiye kararı: İsveç'e NATO vizesinin ardından harekete geçtiler! Yeniden başlatılacak...
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
CHP’de seçim mi kurultayın rövanşı mı?
Bakan Uraloğlu'ndan İzmir'e hızlı tren müjdesi! İzmir-Ankara 3,5 saate inecek
CHP’li vekiller İsveç oylamasında doğru olanı yaptı
Sabah Namazı Nasıl Kılınır - Sabah Namazı Kaç Rekat, Kadın ve Erkek İçin Farzı ve Sünnetinin Kılınışı Nasıl?
Amerikan İç Savaşı
ARKADAŞINA GÖNDER
Eskişehir'de dehşet! Tartıştığı halasını katletti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA