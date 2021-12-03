Haberler Yaşam Haberleri Eskişehir'de feci ölüm! Toprak altında kalarak hayatını kaybetti
Giriş Tarihi: 3.12.2021 16:44

Eskişehir'de feci ölüm! Toprak altında kalarak hayatını kaybetti

DHA

Eskişehir’de, açık maden ocağında meydana gelen göçükte toprak altında kalan iş makinesinin operatörü Yusuf Arslan (20), hayatını kaybetti.

İnönü ilçesinin kırsal Esnemez Mahallesi'ndeki açık maden ocağında, kepçe operatörü Yusuf Arslan, çalışma yaparken göçük meydana geldi. İş makinesi göçük altında kalırken, ihbar üzerine maden ocağına AFAD, itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler, iş makinesinin şoför kabinine dolan toprakları temizleyerek Yusuf Arslan'a ulaştı. Yapılan kontrolde, Aslan'ın yaşamını yitirdiği tespit edildi.

Yusuf Aslan'ın cenazesi, incelemenin ardından otopsi için morga kaldırıldı. Göçükle ilgili soruşturma başlatıldı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Başkan Erdoğan müjdeyi vermişti! Fedakâr sağlıkçıların zammı 1 Ocak’tan itibaren geçerli
SON DAKİKA | Kira artış oranı Aralık 2021 belli oldu: Kira zam oranı hesaplama nasıl yapılıyor?
Son dakika haberi: AK Partili Güldal Akşit hayatını kaybetti! Bir süredir tedavi görüyordu
Fahiş fiyat ve stokçulukla mücadele dönemi! Stokçuluk yapana 500 bin lira ceza
CHP'li meclis üyeleri sus pus oldu! Yalova Belediyesi'nde bu kez de şaibeli arsa devri skandalı
Son dakika: Merkez Bankası'ndan dövize müdahale
SON DAKİKA | Enflasyon-kur-faiz sarmalı kırılacak: Yeni Bakan yeni reçete!
SON DAKİKA | 4 yabancı kurum birden Türkiye için revizeye gitti! Güçlü gelen rakamlar sonrası harekete geçtiler
Altın gram fiyatı YENİ ZİRVESİNDE! Altın fiyatları psikolojik bandı kıracak mı? Çeyrek altın, 22 ayar bilezik fiyatı 3 Aralık bugün ne kadar, kaç TL oldu?
Son dakika: Hekimlerden sonra sağlık çalışanlarına zam TBMM'nin gündeminde
ARKADAŞINA GÖNDER
Eskişehir'de feci ölüm! Toprak altında kalarak hayatını kaybetti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA