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Giriş Tarihi: 13.2.2022 15:59

Eskişehir'de iki aile arasındaki silahlı kavgada 4 kişi yaralandı

AA
Eskişehir’de iki aile arasındaki silahlı kavgada 4 kişi yaralandı

Eskişehir'in Alpu ilçesinde çıkan kavgada biri ağır 4 kişi yaralandı.

Eskişehir'in Alpu ilçesine bağlı Karacaören Mahallesi'nde iki aile arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine kavgaya dönüşen olayda silahla yaralanan Emrullah Ç. ve Fatih Ş, 112 Acil Servis ekiplerince Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Diğer yaralılar Uğur K. ve oğlu Melih K. ise Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Yaralılardan Emrullah Ç'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Jandarma ekiplerince gözaltına alınan şüpheliler Halil Ç. ile Ahmet K'nin işlemleri sürüyor.

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Eskişehir'de iki aile arasındaki silahlı kavgada 4 kişi yaralandı
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