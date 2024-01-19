Eskişehir’de iki katlı boş bina çöktü!

Yapılan incelemede binanın 10 yıldır boş olduğu ve kullanılmadığı tespit edildi. Bina sahibi Mustafa Gören, girişi iş yeri olan 2 katlı yapıda 10 yıldır kimsenin yaşamadığını söyleyerek, "70 yıllık bina, 30 yıl önce üzerine kat çıkıldı. Beni komşular aradı, 'Bina yıkıldı' dediler. Burası 10 yıldır kullanılmıyordu. Çatlakları yoktu ama tabii eski bina olduğu için yıkıldı" dedi.