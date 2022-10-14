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Giriş Tarihi: 14.10.2022 22:26

Eskişehir’de kahreden kaza! Üniversite öğrencisi genç hayatını kaybetti

Eskişehir’de 2 üniversite öğrencisinin bulunduğu motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu 19 yaşındaki bir genç hayatını kaybetti, arkadaşı yaralandı

İHA
Eskişehir’de kahreden kaza! Üniversite öğrencisi genç hayatını kaybetti

Kaza, Mahmudiye-Çifteler kara yolunda bulunan İsmetpaşa kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Çifteler ilçesinde bulunan bir okulda rehberlik öğretmeni olan Tolgahan K. (30) idaresindeki otomobil, Enes Yılmaz'ın kullandığı motosiklete çarptı.

Çarpışmanın etkisiyle savrulan motosikletteki sürücü Enes Yılmaz (24) ile arkasında yolcu olarak bulunan arkadaşı Barbaros Ali Alçın (19) yaralandı. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Mahmudiye İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Barbaros Ali Alçın, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.



Motosiklette bulunan gençlerin Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Mahmudiye Atçılık Meslek Yüksekokulu'nda öğrenci oldukları ve okuldan çıktıktan sonra Mahmudiye'ye dönüş için yolda oldukları öğrenildi.

Kazadan yaralı olarak kurtulan Enes Yılmaz'ın ambulans ile Eskişehir Şehir Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alındığı ve durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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Eskişehir’de kahreden kaza! Üniversite öğrencisi genç hayatını kaybetti
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