Eskişehir’de kahreden kaza! Üniversite öğrencisi genç hayatını kaybetti

Kaza, Mahmudiye-Çifteler kara yolunda bulunan İsmetpaşa kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Çifteler ilçesinde bulunan bir okulda rehberlik öğretmeni olan Tolgahan K. (30) idaresindeki otomobil, Enes Yılmaz'ın kullandığı motosiklete çarptı.

Çarpışmanın etkisiyle savrulan motosikletteki sürücü Enes Yılmaz (24) ile arkasında yolcu olarak bulunan arkadaşı Barbaros Ali Alçın (19) yaralandı. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Mahmudiye İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Barbaros Ali Alçın, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.