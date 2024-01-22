Haberler Yaşam Haberleri Eskişehir'de kanlı gece: 1 ölü, 1 yaralı!
Giriş Tarihi: 22.1.2024 11:08

Eskişehir'de kanlı gece: 1 ölü, 1 yaralı!

Eskişehir'de dehşet dolu anlar yaşandı... İki grup arasında çıkan kavgada bıçaklanan Fatih Bayar (36), hayatını kaybetti, arkadaşı Yasin T. (36) yaralandı. Kaçan 3 şüpheli, polis ekiplerince yakalandı.

DHA
Eskişehir’de kanlı gece: 1 ölü, 1 yaralı!

Korkunç olay, cumartesi günü gece yarısı Odunpazarı ilçesine bağlı İstiklal Mahallesi Porsuk Bulvarı Adalar mevkinde meydana geldi. Fatih Bayar ve arkadaşı Yasin T. ile B.Z. (27) T.Z. (23), F.Y. (17) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. İki grup arasındaki kavgada Fatih Bayar ve arkadaşı Yasin T. yaralandı.

Yasin T. ambulansla Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne, çok sayıda bıçak darbesiyle ağır yaralandığı belirlenen Fatih Bayar ise Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Bayar, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, olayın ardından kaçan şüpheliler B.Z., T.Z. ve F.Y.'yi kısa sürede yakaladı. Gözaltına alınan 3 şüpheli, ifadeleri için emniyete götürüldü. Soruşturma sürüyor...

ARKADAŞINA GÖNDER
Eskişehir'de kanlı gece: 1 ölü, 1 yaralı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA