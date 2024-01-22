Eskişehir’de kanlı gece: 1 ölü, 1 yaralı!

Korkunç olay, cumartesi günü gece yarısı Odunpazarı ilçesine bağlı İstiklal Mahallesi Porsuk Bulvarı Adalar mevkinde meydana geldi. Fatih Bayar ve arkadaşı Yasin T. ile B.Z. (27) T.Z. (23), F.Y. (17) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. İki grup arasındaki kavgada Fatih Bayar ve arkadaşı Yasin T. yaralandı.