Eskişehir’de korkunç kaza: TIR’a çarptı! 1 ölü, 1 yaralı!

Sürücü Ali Cemal Sak hafif yaralanırken, yanındaki Narin Sak ise ağır yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar, ambulanslarla Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Narin Sak, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.