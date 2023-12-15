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Giriş Tarihi: 15.12.2023 13:14

Eskişehir’de kripto para dolandırıcılığına 2 gözaltı

Eskişehir’de sosyal medya üzerinden sanal yatırım danışmanlığı adı altında kripto para dolandırıcılığı yaptığı tespit edilen 2 şüpheli, polis ekiplerine yakalanarak gözaltına alındı.

DHA
Eskişehir’de kripto para dolandırıcılığına 2 gözaltı

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medya üzerinden 'sanal yatırım danışmanlığı' adı altında kripto para dolandırıcılığı yapıldığı bilgisi üzerine soruşturma başlattı. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, dolandırıcılığı M.K. ve K.G.'nin yaptığını tespit etti. İstanbul'da yakalanarak gözaltına alınan 2 şüpheli Eskişehir'e getirildi. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda ise banka kartları, laptoplar, cep telefonları ve taşınabilir bellekler ele geçirildi. Ayrıca şüphelilerin kripto ve banka hesapları da incelemeye alındı. Yüklü miktarlarda dolandırıcılık yapmakla suçlanan 2 şüpheli geçirildiği sağlık kontrolünden sonra ifadesi alınarak adliyeye sevk edildi.

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Eskişehir’de kripto para dolandırıcılığına 2 gözaltı
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