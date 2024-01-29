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Giriş Tarihi: 29.1.2024 18:30

Eskişehir'de otomobil aydınlatma direğine çarptı: 2 ölü

Eskişehir'de, aydınlatma direğien çarpan otomobil savrularak takla attı. Takla atan otomobildeki sürücü ve yanındaki kişi hayatını kaybetti.

DHA
Eskişehir’de otomobil aydınlatma direğine çarptı: 2 ölü

Korkunç kaza, Eskişehir-Konya Çifteler Sakaryabaşı mevkisinde meydana geldi. Ramazan Gürler, kullandığı 11 ABH 915 plakalı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yol kenarındaki aydınlatma direğine çarpan otomobil, savrularak takla attı.

İKİ KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Yan yatarak hurdaya dönen araçtaki Ramazan Gürler ile yanındaki Pınar Çağla Tuna, ağır yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Çifteler Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Gürler ile Tuna, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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Eskişehir'de otomobil aydınlatma direğine çarptı: 2 ölü
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