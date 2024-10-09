Eskişehir’de pompalı tüfekli saldırıya uğramıştı: Burak Ünlüer hayatını kaybetti!

Tedaviye alınan Ünlüler, tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili araştırma başlatan Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, güvenlik kameralarını incelemeye alarak silahlı saldırganın H.K. olduğunu ve Sakarya'ya kaçtığını tespit etti. Sakarya'da saklandığı adres tespit edilen H.K., polis operasyonu ile yakalandı ve işlemlerinin ardından Eskişehir Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi.