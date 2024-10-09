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Giriş Tarihi: 9.10.2024 12:47

Eskişehir’de pompalı tüfekli saldırıya uğramıştı: Burak Ünlüer hayatını kaybetti!

Eskişehir'de sokak ortasında pompalı tüfekle karnından vurulan 29 yaşındaki Burak Ünlüer, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Cinayet şüphelisi olduğu tespit edilen H.K., kaçtığı Sakarya'da yakalandı. İşte haberin detayları...

DHA
Eskişehir’de pompalı tüfekli saldırıya uğramıştı: Burak Ünlüer hayatını kaybetti!

Olay, geçtiğimiz günlerde Eskişehir'de meydana geldi. H.K., elindeki pompalı tüfekle sokakta Burak Ünlüer'e ateş etti. Karnından ağır yaralanan Ünlüer, çevredekilerin ihbarıyla gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedaviye alınan Ünlüler, tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili araştırma başlatan Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, güvenlik kameralarını incelemeye alarak silahlı saldırganın H.K. olduğunu ve Sakarya'ya kaçtığını tespit etti. Sakarya'da saklandığı adres tespit edilen H.K., polis operasyonu ile yakalandı ve işlemlerinin ardından Eskişehir Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi.

OLAY KAMERAYA YANSIDI

H.K.'nin sokak ortasında pompalı tüfekle Burak Ünlüer'e ateş ettikten sonra kaçtığı anlar, iş yerlerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, silahlı saldırgan H.K.'nin sokakta çevresini kontrol ettikten sonra koşarak uzaklaştığı, bu sırada yaralanan Burak Ünlüer'in ise bir aracın arkasında saklanarak yaralandığı karnını tuttuğu görüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Eskişehir’de pompalı tüfekli saldırıya uğramıştı: Burak Ünlüer hayatını kaybetti!
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