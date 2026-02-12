Eskişehir'de restoranda dehşet: Yan baktın kavgası kanlı bitti! 1'i ağır 2 yaralı

1'İ AĞIR 2 KİŞİ YARALANDI

İşletme çalışanları tarafından 3 şahıs uzaklaştırıldı. Fakat tekrar lokantaya tekrar gelen şahıslardan biri elindeki bıçak ile 38 yaşındaki Faruk Ç. ile 51 yaşındaki Murat A.'yı bıçakladı. Şüpheli şahıslar daha sonra olay yerinden kaçtı. Olay yerine ihbar üzerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılardan Faruk Ç. Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne, Murat A. İse Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Dizinden ve kaburgasından yaralanan Faruk Ç.'nın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Yan bakma konusundan çıkan kavgada biri ağır 2 kişi bıçaklanarak yaralandı | Video

İşletme önündeki kan lekeleri çalışanlar tarafından yıkandı. Öte yandan kaçan şüpheliler polis tarafından yakalandı.