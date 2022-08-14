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Giriş Tarihi: 14.8.2022 21:20

Eskişehir'de sağanak yağış ve dolu hayatı felç etti

Eskişehir’de aniden bastıran sağanak yağış ve dolu hayatı felç etti. Bazı noktalarda esnaf, dükkânının önündeki suyu fırça yardımıyla tahliye etmeye çalıştı. Yoğun yağmur nedeniyle bazı sokaklar suyla kaplanırken, sürücüler ise araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekti.

İHA
Eskişehir’de sağanak yağış ve dolu hayatı felç etti

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğünün Eskişehir için kuvvetli rüzgâr ve sağanak yağış uyarısının ardından akşam saatlerinde kentte sağanak ve dolu yağışı etkili oldu.

Kent merkezi genelinde etkili olan yağış nedeniyle vatandaşlar bulundukları yerlerdeki tente altlarına sığındı. Bazı noktalarda esnaf, dükkânının önündeki suyu fırça yardımıyla tahliye etmeye çalıştı.

Yoğun yağmur nedeniyle bazı sokaklar suyla kaplanırken, sürücüler ise araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekti. Yağış nedeniyle Eskişehir-Bursa karayolunda yoğun trafik oluştu. Yaklaşık 30 dakika süren yağmur vatandaşlara zor anlar yaşattı.

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Eskişehir'de sağanak yağış ve dolu hayatı felç etti
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