Eskişehir’de sahte içki operasyonu!



Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, kaçak ve merdiven altı yerlerde üretilen, içeriği belli olmayan içeceklere karşı dikkatli olunması gerektiği belirtildi. Açıklamada, "Bu tür davranışlar ölümcül sonuçlara yol açabilmektedir. Ayrıca bu şekil üretim yapanlar hakkında da ölüme ve yaralanmaya sebep olmak ve 5607 sayılı yasaya muhalefet suçundan kararlılıkla soruşturmalar yürütülmektedir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur" denildi.