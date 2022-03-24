Eskişehir’de sevgili dehşeti: Ölmek istemiyorum!

Kentte 4 çocuk annesi Saffet Yorulmaz, 12 yıl önce eşinden boşandıktan sonra 2 kızı birlikte yeni bir hayat kurdu. Yorulmaz, 7 ay önce tanıştığı İ.S. ile 14 Şubat'tan itibaren dini nikahla birlikte yaşamaya başladı. İddiaya göre Yorulmaz, 18 Mart akşamı eve alkollü gelen İ.S. ile tartıştı. Kızların dahil olması ile çıkan arbedede İ.S.'nin savurduğu tekmeyle Yorulmaz'ın burnu kırıldı. Ambulansla hastaneye kaldırılan Yorulmaz, İ.S.'den şikayetçi oldu. Gözaltına alınan İ.S. ifadesinin ardından serbest bırakılırken, Saffet Yorulmaz uzaklaştırma kararı aldırdı. Ayrıca Yorulmaz'ın cep telefonuna KADES programı kuruldu.

Kızlarının ve kendisinin hayatından endişe ettiğini ifade eden Yorulmaz, "Eve alkollü halde geldi. Bana yemek hazırlamamı söyledi. Yemek yerken bana küfür ve hakaret etmeye başladı. O sırada kızlarım da geldi. Kızıma da küfür ve hakaret etti. Kızım eve gitmeye çalışırken o da kapıyı örtmeye devam etti. Kızlarım dışarıdayken beni içeri çekiyordu. Kızlarımla birlikte gideceğimi söyledim. Kapıya çıktık, o hala kavga dövüş, el hareketleri, tekmeler atıyordu. En son kızımı korumak isterken attığı tekmeyle burnum kırıldı. Kavga dışarıda devam etti. 'Burnum kırıldı' diye bağırdım, o arada komşular geldi. Burnumdan kan boşaldı. Hemen polisi, ambulansı aramalarını istedim" diye konuştu.

Halen çok korktuğunu ifade eden Yorulmaz, "Çocuklarıma ve bana bir şey yapmasından çok korkuyorum. Tedirginim. Hep buralardaymış gibi, eve gelecekmiş gibi. Bugün rüyamda gördüm, beni tekrar dövdü. Her yerim kan içindeydi. Şikayetçi oldum, en ağır şartlarla yargılanmasını istiyorum. Diğer kadınlar gibi ölmek istemiyorum" dedi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.