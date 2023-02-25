Haberler Yaşam Haberleri Eskişehir’de silahlı kavga: 1’i ağır 2 yaralı
Giriş Tarihi: 25.2.2023 05:03 Son Güncelleme: 25.2.2023 05:13

Eskişehir’de silahlı kavga: 1’i ağır 2 yaralı

Eskişehir'de birbiriyle kavga eden iki saldırganın açtığı ateş sonucu yakındaki börekçide oturan iki kişi yaralandı. Tedavi altına alınan yaralılardan Zeynel Murat G'nin (23) hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi

İHA
Eskişehir’de silahlı kavga: 1’i ağır 2 yaralı

Alınan bilgiye göre, merkez Tepebaşı ilçesi Ertuğrulgazi Mahallesi Aliya İzzetbegoviç Caddesi'nde tartışan iki kişi birbirine ateş açtı.

Saldırganların silahlarından çıkan kurşunlar, olay yeri civarındaki bir börekçide oturan Zeynel Murat G'nin (23) göğsüne, iş yeri sahibi Nejdet B'nin ise bacağına isabet etti.

Bazı iş yerlerinin camlarının da zarar gördüğü olayda, ihbar üzerine gelen 112 Acil Servis Sağlık ekipleri, yaralı Zeynel Murat G. ile Nejdet B'yi, Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesine kaldırdı.

Tedavi altına alınan yaralılardan Zeynel Murat G'nin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Asayiş Şubesi Gasp ve Cinayet Büro Amirliği ekipleri kaçan saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.

İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar, olay yerine gelerek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

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Eskişehir’de silahlı kavga: 1’i ağır 2 yaralı
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