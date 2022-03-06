Eskişehir’de sır olay: Kayıp olan adam ölü bulundu!

Bu sabah saatlerinde Certel'in kaybolduğu bölgenin yakınlarındaki sulama kanalında bir erkek cesedi görenler, durumu jandarmaya bildirdi. Olay yerine giden ekipler, cesedin Göktuğ Certel'e ait olduğunu belirledi. Certel'in cenazesi, otopsi için Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Cesedi görenlerden Nihat Özdanacı, "Daha önce arandığını biliyorduk. Buralarda arama yapılmıştı. Sabah buradan geçerken yanımdaki arkadaş fark etti. Hemen jandarmaya haber verdik" dedi. Olay ile ilgili soruşturma sürüyor.