Eskişehir’de şok olay! Öğrenci dolu servise ateş etti





ÇOCUĞUNU OKULA BIRAKTI, EVİNE DÖNÜYORDU

"Biz okuldan dönüyorduk. Otomobil ile servis orada duruyordu. Olay çıkacağını tahmin ettik. Servis şoförü kornaya bastı. Otomobildeki şahıs araçtan inip küfür etti. Servis şoförü küfür edilecek bir şey olmadığını ve araçta çocukların olduğunu söyledi. Daha sonra servis şoförü aracıyla gitti. Siyah arabadaki kişi inip çocuk dolu servise ateş etti. Benim de üzerime arabayı sürdü. Arkadaşım da vuruldu. Olay bu şekilde oldu. Okul çıkışı sonuçta burası ve yol verme meselesi yüzünden oldu. Servis çocuklarla doluydu. Yaralanan kişi arkadaşımız, ben de hamileyim. Arabayı üzerime sürdü. Biz okuldan çıktık. Herkes evlerine dağılıyordu."