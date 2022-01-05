Eskişehir’de yangın: Yavru köpekleri itfaiye kurtardı!

Evin karşısındaki apartmanda oturan Ferzan Kulaksız (46) ise eve ısınmak için giren tanımadığı bir kişinin ateş yaktıktan sonra ayrıldığını daha sonra ise yangın çıktığını söyleyerek, "Uzun boylu, yüzü maskeli, kafası kapalı birisinin geldiğini söylediler. Köpeklere bakacağını söylemiş. Gelen kişi içeride ateş yakıp gitmiş. Köpekler 2-3 gündür burada duruyordu. Adam burayı kiraladığını iddia etti ama hiç kimseye kiralamamışlar. Ev sahibinin hiçbir şeyden haberi yok" diye konuştu. Yangınla ilgili polis ve itfaiye ekiplerinin soruşturması sürüyor.