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Giriş Tarihi: 2.6.2023 18:42 Son Güncelleme: 2.6.2023 23:27

Eskişehir’de yıllardır akmayan dere sağanakla taştı, karayolu balçıkla kaplandı

Eskişehir’in Sarıcailyas Mahallesi’nde sağanak sonrası meydana gelen sel, yıllardır akmayan dereyi taşırıp karayolunda çökme tehlikesi oluşturdu.

İHA
Eskişehir’de yıllardır akmayan dere sağanakla taştı, karayolu balçıkla kaplandı

Seyitgazi ilçesinin Sarıcailyas Mahallesi yakınlarında uzun süredir kurumuş bir vaziyette olan dere yoğun yağan sağanak sonucunda oluşan selle birlikte taştı. Kanaldan taşan su karayolunu kapladı.

Suların çekilmesiyle kanalın üzerinden geçtiği karayolu balçıkla kaplanırken, iddiaya göre yolda çökme tehlikesi meydana geldi. Balçıkla kaplanan karayolunda ulaşımda aksamalar yaşanırken sürücüler tedbirli ilerlediği görüldü. Mahalle sakinleri oluşan sel sonrası şaşkınlık yaşadı.

Sarıcailyas Mahallesinde ikamet eden 65yaşındaki Üzeyir Tuncer, bu zamana kadar böyle bir afet yaşamadığını belirtirken, "Köyün kuruluş tarihinden beri böyle bir sel yaşanmamıştır. Geçen pazar da aynı şekildeydi ama bu kadar sel yoktu. Köprünün altından su geçti. Yola taşmadı. Bu sel çok büyük felaket. Bu dere kurak, hiç akmaz. Her taraf kapalı. Bayanlar geliyor yoldan köye geçemiyorlar. Yukarı kesimde bulunan köylere gidemiyorlar. Ama bu köprü tehlikeli. Altına destek koyulması gerekiyor. Ne kadar destek, taş var onu bilen yok" dedi.

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Eskişehir’de yıllardır akmayan dere sağanakla taştı, karayolu balçıkla kaplandı
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