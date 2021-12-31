Eskişehir’deki ölümlü kazada şok detay!

Erdem A. hakkında kardeşi Kamil A.'nın aldığı otomobili için çalıntı müracaatında bulunduğu için 'suç uydurmak ve yalan beyanda bulunmak' iddiasıyla soruşturma açıldı. Kamil A. ise ifadesinde suçlamayı kabul etmedi. Polisin kamera görüntülerini izletmesinin ardından otomobili kendisinin kullandığını kabul etti. Emniyetteki işlemlerinin ardından Kamil A., adliyeye sevk edildi.



'2-3 KERE TAKLA ATTIĞIMI BİLİYORUM'



Kazanın ardından parçalı kırık tespit edilen sol omzuna ameliyatla platin takılan Perihan Yalçın, yaşadıklarını anlattı. Olay günü market alışverişi için dışarı çıktıklarını belirten Yalçın, "Eşimle ikimiz markete gidecektik. Ters yönden bir araba geldi bana çarptı. 2-3 kere takla attığımı biliyorum. Ses seda yok ve hiç arkasına dönmedi gitti. Ben onun cezasını çekmesini istiyorum. 15 gündür benim de eşimin de psikolojisi bozuldu. Ağrıdan yatamıyorum. Gece gündüz bu ağrıdan duramıyorum, bir de psikolojim bozuldu. En kısa sürede cezasını çekmesini istiyorum" dedi.

Bu arada kaza iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde yolun karşısına geçmek isteyen Perihan Yalçın'a önündeki araçları sollayıp karşı şeride geçen otomobilin çarptığı, kadının 2 kez takla atıp yaklaşık 20 metre savrulduğu görüldü.