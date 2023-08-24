Eskişehir’deki orman yangını kontrol altına alındı: 1 kişi adliyeye sevk edildi

Yangın söndürme çalışmalarına Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin yanı sıra çevredeki belediye ekipleri ve Kırka Boraks Madeni itfaiyesi ve iş makineleri de destek verdi. Ankara, Kütahya, Konya, Isparta ve Afyonkarahisar'dan arazöz ekipleri söndürme çalışmalarına katıldı.

Yangın, ekiplerin yoğun çabasıyla, bugün saat 10.00 sıralarında kontrol altına alındı. Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğü, ilk tespitlere göre 300 hektarlık alanın zarar gördüğünü açıkladı.