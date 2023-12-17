Eskişehir’deki tramvay yolunda araç ikiye bölündü: 1 ölü 3 yaralı var!

Yaralılardan Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırılan durumu ağır olan sürücü Battal Berke Zegrek müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Yaralılardan Cihat Zegrek'in durumun da ağır olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.