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Giriş Tarihi: 5.1.2022 14:00

Eskişehir'deki uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

AA
Eskişehir’deki uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheli gözaltına alındı.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kentte uyuşturucu madde ticareti yapan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda gözaltına alınan 3 kişinin araçlarında ve üzerlerinde yapılan aramada boya kovası içerisinde gizlenmiş 1 kilo 350 gram esrar ile 1 kilo 76 gram metamfetamin ele geçirildi.

Şüpheli 3 kişinin emniyetteki sorgularının sürdüğü öğrenildi.

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Eskişehir'deki uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
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