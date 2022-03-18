Eskiyörük’ten Bakan’a süt teşekkürü!

30 Kasım'da alınan kararla, 8 Aralık 2021'de bir litre sütün fiyatı, destek primi hariç 4,70 lira yapılırken, yaklaşık 3,5 ay sonra fiyatta yeniden bir düzenlemeye gidildi. Ulusal Süt Konseyi'nin aldığı kararla sütün litresi 5,70 lira olurken, 20 kuruşluk destekleme primi de 1 liraya çıkarıldı. Süt üreticileri 6,70'lik fiyatı şimdilik olumlu bulurken, Tire Süt Kooperatifi Başkanı Mahmut Eskiyörük de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, Tarım Bakanı Vahit Kirişci'ye teşekkür etti.

8 ARALIK 2021'DE 3,20'DEN 4,70 LİRAYA YÜKSELTİLMİŞTİ

Ulusal Süt Konseyi, bir süredir gündemde olan süt fiyatlarının artırılması konusunu karara bağladı. Konsey, 8 Aralık 2021'de 3 lira 20 kuruştan 4,70'e yükseltilen süt fiyatını 5 lira 70 kuruş olarak belirledi. Destekleme primini de 1 liraya çıkardı. Sütün litre fiyatını toplamda 6 lira 70 kuruşa çıkartan bu karar, Hazine ve Maliye, Tarım ve Orman ile Ticaret Bakanlıklarının temsilcilerinden oluşan Gıda Komitesi tarafından onaylandı. Tarım Bakanı Vahit Kirişci, sütteki yeni fiyat düzenlemesini açıkladı.

ESKİYÖRÜK: HER GÜN BİNLERCE İNEK KESİME GÖNDERİLİYORDU

Yaşananlar İzmirli süt üreticilerin tarafından da sevinçle karşılandı. 2 binin üzerinde üreticinin örgütlü olduğu Tire Süt Kooperatifi Başkanı Mahmut Eskiyörük, "Her gün binlerce inek, süt para etmediği için kesime gönderiliyordu. Üretici, son 3,5 aylık süreçte çok büyük zarar etti. Yeni rakam yeterli mi? Tabii ki yeterli değil. En azından üreticinin faciadan dönüşü engellendi, binlerce inek kesilmekten kurtarıldı. Bu nedenle sevinçliyiz" açıklamasında bulundu.

BAKAN KİRİŞÇİ'YE TEŞEKKÜR

Sosyal medya hesabından da Tarım Bakanı Vahit Kirişci'ye teşekkür eden Eskiyörük: "Bir litre süt parasıyla, 1,3 kilo yem alabilmemiz lazım. En azından bu düzenleme ile facia önlendi. Ot, süt paritesine bakıldığında sütün 7.50 de değil, 7.70 lira olması gerekir. Şükürler olsun ki, en azından inekler kesime gitmekten kurtarıldı. Uğradığımız zararı telafi edecek bir rakam yok ortada. Zararımızı telafi etmemiz mümkün değil. Bizim için ilk etapta önemli olan, inekleri kesime gitmekten kurtarmaktı. Üç bakanlıktan oluşan Gıda Komitesi'nin onayıyla, yeni fiyat tarifesi ve prim, 1 Nisan'dan itibaren geçerli olacak."