Eskrimde bir yıldız doğuyor

Henüz 7 yaşındayken yanına oyuncaklarını alarak eskrim yapmaya başlayan 15 yaşındaki Nilim Karavelioğlu, Milli Takım'a girmenin ve ülkesini temsil etmenin gururunu yaşıyor. Eskrimde ulusal ve uluslararası başarılara uzanan Karavelioğlu, "Eskrim bana asla pes etmemeyi ve hayallerimin peşinden koşmayı öğretti. Şu anki hayalim ve hedefim önümüzdeki yıllarda ülkemi dünya şampiyonalarında temsil etmek, madalyalar getirmek" dedi. Yaşıtlarının aksine sosyal medyayı ölçülü kullanmaya özen gösterdiğini de söyleyen Nilim, "Sosyal medyada harcayacağım zaman yerine spor, sosyal etkinlikler yaparak kendimi geliştirmeyi tercih ediyorum. Sporu asla bırakmayı düşünmedim ve düşünmüyorum.Birçok arkadaşım LGS döneminde sınava hazırlanmak için sporu bırakmıştı. Ama ben devam ettim, hatta o yıl gittiğim turnuvalarda madalyalar kazandım. Üstelik LGS'de iyi bir puan alıp hedeflediğim okul Sainte Pulcherie Lisesi'ne girdim. Tüm bunları sporun bana kazandırdıklarına borçlu olduğumu düşünüyorum" diye konuştu. 15 yaşındaki Nilim Karavelioğlu 10'uncu sınıfa geçen başarılı bir öğrenci. Doktor bir babanın kızı olan Nilim, eskrim sporuna başlama öyküsünü şöyle anlatıyor: "Yedi yaşından beri yapıyorum eskrimi.Babamın bir arkadaşının yönlendirmesiyle başladım. O zamanlar yaşım küçüktü, başlarda pek bir şey anlamıyordum; hatta oyuncaklarımı götürüp orada oynuyordum. Sonra madalyalarımı, derecelerimi almaya başlayınca eskrim serüvenim ciddileşti." Marmara Eskrim Kulübü'ne bağlı olarak yaklaşık dokuz yıldır eskrim sporunun içinde olan Karavelioğlu, bu süre boyunca hem ulusal hem de uluslararası başarılar kazandı. Karavelioğlu, inanç ve disipliniyle ardı ardına hayalini kurduğu madalyaları boynuna takmayı başardı. İlk madalyasını U12 klasmanında iken 2019 yılında İzmit'teki turnuvada ikinci olarak kazanan Nilim, sonraki yıllarda hem Türkiye'de hem de yurtdışındaki turnuvalarda önemli dereceler elde etti.Nilim, en büyük gururu ise U17 kategorisinde Milli Takım kafilesine seçildiğinde yaşadığını söylüyor: "İtalya'da düzenlenen Yıldızlar ve Gençler Eskrim Avrupa Şampiyonası'nda ülkemizi temsil etmek üzere yıldız kadın flöre takımımız oyuncuları arasında yer aldım. Milli formayı giymek ve ülkemiz adına mücadele etmek tarifi imkânsız bir gurur ve deneyim. Gerek kamp gerekse şampiyona sırasında büyük tecrübeler kazandım. Kendimi eskrimde birkaç seviye atlamış gibi hissettim. En büyük hayalim Milli Takım'da devam etmek, sadece Avrupa'ya değil dünya şampiyonalarına gidip ülkemi gururlandırmak."