Eslem’in hayali pembe süslü ayakkabı

Hilmi Serkan ve Meryem Nilüfer çiftinin 33 aylık bebekleri Eslem Zümra Nilüfer'e 13 aylıkken SMA Tip 2 teşhisi konuldu. Destek olmadan oturup kalkamayan, kollarını hareket ettiremeyen ve nefes almakta zorlanan minik Eslem Zümra'nın tedavisi için 20 ay önce başlatılan yardım kampanyası sürüyor. Ancak tedavi parasının sadece yüzde 40'ını toplanabilmiş durumda. Paranın toplanabilmesi için gönüllülerle birlikte yardım stantları açıp, kermesler düzenleyen aile ise çaresiz bekliyor. Eslem'in 12 ila 17 yaşındaki ablaları ise stantlarda, 'kardeşimiz ölüyor, ne olur yardım edin' diyerek yardım kampanyalarına destek oluyor.





'BAŞINI SAĞA-SOLA SALLAYIP KOŞTUĞUNU HAYAL EDİYOR'

Baba Hilmi Serkan Nilüfer SABAH'a konuştu. Kızının bir kilo daha almaması gerektiğini, canı bir şey çekmesin diye evde gizli gizli yemek yediklerini söyledi. Ne olur kızımı el birliği ile yaşatalım diyen baba Nilüfer, "Kızım çok şükür makineye bağlı değil. İnsanlarda 'bu makineye bağlı değil, aciliyeti yok' diyerek yardımlarını geri çeviriyorlar.







Benim kızımın durumu her geçen gün kötüye gidiyor. Benim kızımın kurtulması lazım. Şuanda12.5 kilo. 13.5 kilo olmadan bu tedaviyi almak zorunda. Son bir kilomuz kaldı. Allah korusun belki de o kiloyu aldığında ölecek. Acaba kilo almış mı diye Eslem'i tartmaya korkuyoruz. Eslem, tek isteğim yürümek diyor. Pembe süslü ayakkabı istiyorum diyor. Sürekli sağa-sola başını sallıyordu. Kızım neden böyle yapıyorsun dedim. 'Baba görmüyor musun, beni koşuyorum" dedi. Başını sallayınca koştuğunu hayal ediyor. Bu sözü karşısında cevap veremedim. Dilim, boğazım düğümlendi" dedi.





'KIZIMIZA YETİŞEMEDİĞİMİZ İÇİN KENDİMİZİ KAHREDİYORUZ'

Eslem Zümra'nın hareketlerinin giderek sınırlandığını da ifade eden baba Hilmi Serkan Nilüfer, "Hareketleri giderek gerileyeme başladı. Bu hastalık maalesef çok sinsi. Gülüyor, eğleniyor ama birden kötüleşiyor. Her geçen saniye ölüme biraz daha yaklaşıyor. Daha ne kadar dayanabilir bilmiyorum. Evden dışarı çıkarmıyoruz. Arkadaşlarına camdan bakıyor. En kötüsü de giyemediğini ayakkabılarına öyle bir iç geçirerek bakıyor ki, sanki dünyamız başımıza yıkılıyor. Kızımıza yetişemediğimiz için kendimizi kahrediyoruz. Lütfen hep birlikte kızımı kurtaralım" diye konuştu.