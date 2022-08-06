Haberler Yaşam Haberleri Eslem’in hayali pembe süslü ayakkabı
Giriş Tarihi: 7.8.2022

Eslem’in hayali pembe süslü ayakkabı

Konyalı Nilüfer çiftinin 33 aylık kızları SMA Tip 2 hastası Eslem Zümra yardım bekliyor. 20 aydır süren yardım kampanyasında tedavi parasının sadece yüzde 40’ı toplanabilen Eslem’in en büyük hayali yürümek. Başını sağa-sola sallayarak koştuğunu hayal ettiğini söyleyen Eslem Zümra’nın babası Hilmi Serkan Nilüfer, “Kızımın bir kilosu kaldı. O kiloyu da alırsa belki de ölecek. Ne olur elele verelim Eslem’i mi kurtaralım” dedi.

TOLGA YANIK TOLGA YANIK
Eslem’in hayali pembe süslü ayakkabı

Hilmi Serkan ve Meryem Nilüfer çiftinin 33 aylık bebekleri Eslem Zümra Nilüfer'e 13 aylıkken SMA Tip 2 teşhisi konuldu. Destek olmadan oturup kalkamayan, kollarını hareket ettiremeyen ve nefes almakta zorlanan minik Eslem Zümra'nın tedavisi için 20 ay önce başlatılan yardım kampanyası sürüyor. Ancak tedavi parasının sadece yüzde 40'ını toplanabilmiş durumda. Paranın toplanabilmesi için gönüllülerle birlikte yardım stantları açıp, kermesler düzenleyen aile ise çaresiz bekliyor. Eslem'in 12 ila 17 yaşındaki ablaları ise stantlarda, 'kardeşimiz ölüyor, ne olur yardım edin' diyerek yardım kampanyalarına destek oluyor.



'BAŞINI SAĞA-SOLA SALLAYIP KOŞTUĞUNU HAYAL EDİYOR'
Baba Hilmi Serkan Nilüfer SABAH'a konuştu. Kızının bir kilo daha almaması gerektiğini, canı bir şey çekmesin diye evde gizli gizli yemek yediklerini söyledi. Ne olur kızımı el birliği ile yaşatalım diyen baba Nilüfer, "Kızım çok şükür makineye bağlı değil. İnsanlarda 'bu makineye bağlı değil, aciliyeti yok' diyerek yardımlarını geri çeviriyorlar.



Benim kızımın durumu her geçen gün kötüye gidiyor. Benim kızımın kurtulması lazım. Şuanda12.5 kilo. 13.5 kilo olmadan bu tedaviyi almak zorunda. Son bir kilomuz kaldı. Allah korusun belki de o kiloyu aldığında ölecek. Acaba kilo almış mı diye Eslem'i tartmaya korkuyoruz. Eslem, tek isteğim yürümek diyor. Pembe süslü ayakkabı istiyorum diyor. Sürekli sağa-sola başını sallıyordu. Kızım neden böyle yapıyorsun dedim. 'Baba görmüyor musun, beni koşuyorum" dedi. Başını sallayınca koştuğunu hayal ediyor. Bu sözü karşısında cevap veremedim. Dilim, boğazım düğümlendi" dedi.



'KIZIMIZA YETİŞEMEDİĞİMİZ İÇİN KENDİMİZİ KAHREDİYORUZ'
Eslem Zümra'nın hareketlerinin giderek sınırlandığını da ifade eden baba Hilmi Serkan Nilüfer, "Hareketleri giderek gerileyeme başladı. Bu hastalık maalesef çok sinsi. Gülüyor, eğleniyor ama birden kötüleşiyor. Her geçen saniye ölüme biraz daha yaklaşıyor. Daha ne kadar dayanabilir bilmiyorum. Evden dışarı çıkarmıyoruz. Arkadaşlarına camdan bakıyor. En kötüsü de giyemediğini ayakkabılarına öyle bir iç geçirerek bakıyor ki, sanki dünyamız başımıza yıkılıyor. Kızımıza yetişemediğimiz için kendimizi kahrediyoruz. Lütfen hep birlikte kızımı kurtaralım" diye konuştu.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: Senaryo CHP'de yazıldı! AK Parti'li vekilin aracının durdurulmasından siyasi operasyon çıktı
Son dakika: Savcılık ahlaksızlık için harekete geçti! Spotify hesap verecek
Elektriği kesildi iddiasıyla Kılıçdaroğlu tarafından ziyaret edilmişti: Vaatlerle kandırıldım
YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, kaç günde belli olur, sonuç tarihi belli mi? YKS tercih sonuçları 2022 sorgulama işlemleri başladı!
Petrol fiyatları çakıldı: Motorin ve benzin fiyatı için indirim geldi! İstanbul dahil büyükşehirlerde akaryakıt pompa fiyatları ne kadar oldu?
Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Kocaeli'de toplu açılış töreninde önemli açıklamalar
Son dakika: Cemal Enginyurt canlı yayında Latif Şimşek'in üzerine yürüdü! Koruması darp etti
SON DAKİKA! CHP'li Kadıköy Belediyesi personelleri suçüstü yakalandı: Rüşvet skandalı ortaya çıktı
ÖSYM KPSS sınav takvimi açıklandı mı? KPSS sınav takvimi 2022 hakkında duyuruda bulundu!
GSB personel alımı başvuruları başladı mı? Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) personel alımı şartları nelerdir, başvurular ne zaman yapılacak?
ARKADAŞINA GÖNDER
Eslem’in hayali pembe süslü ayakkabı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA