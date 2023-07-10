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Giriş Tarihi: 11.7.2023

Esma’nın intiharında patron şüphesi

Patronunun tacizlerine dayanamadığı için 5’inci kattan atladığı öne sürülen Esma T. ağır yaralandı. Patronu darp ve taciz iddiasıyla tutuklandı

TOLGA YANIK TOLGA YANIK
Esma’nın intiharında patron şüphesi
Konya'nın Seydişehir ilçesinde 5'inci kattan atlayarak intihar girişiminde bulunan ve tedavisi hastanede süren 19 yaşındaki Esma Güleser T.'yi intihara patronunun sürüklediği iddia edildi. Yanında sekreter olarak çalıştığı inşaat firması sahibi İ.G.G. (36) tarafından taciz ve şiddete maruz kaldığı ileri sürülen genç kızın buna dayanamayarak canına kıymak istediği ileri sürüldü. Genç kızın babasının olayı anlatması üzerine gözaltına alınan İ.G.G., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



Olay, 29 Haziran günü ilçeye bağlı Alaylar-2 Mahallesi'nde yaşandı. 19 yaşındaki Esma Güleser T. kendini 4 katlı bir apartmanın teras katından atarak intihar girişiminde bulundu. Sağlık ekiplerince önce ilçe hastanesine ardından da Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan genç kızın hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi. Olay sonrası soruşturmayı derinleştiren polis, genç kızın ailesinin ifadesine başvurdu. Esma'nın babası ifadesinde, olay tarihinden önce kızının bir inşaat firmasında sekreter olarak çalıştığını, inşaat firması sahibi İ.G.G.'nin kızına cinsel saldırıda bulunduğu, kızının da bu nedenle intihar girişimine kalkıştığı yönünde bilgi verdi. Bunun üzerine harekete geçen polis, işadamını gözaltına aldı. Emniyette yapılan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İ.G.G. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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Esma’nın intiharında patron şüphesi
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