Esnaf çılgına döndü! Fırça ile vurdu, uçan tekme attı! İşte o anlar...

"KENDİMİ TUTAMADIM"



Market sahibi Fevzi Buğanlı, "Normalde kasaya kardeşim bakıyordu. Onun işi vardı bir yere gitti. Onun yerine ben baktım. Birisi geldi. 200 lira uzattı. Fiyatları bilmediğim için ürünün ne kadar olduğunu sordum. Para üstünü verdim. Marketten çıktığı sırada paranın eksik olduğunu söyledi. Şüphelendim.