Esnaf doların düşüşünü halaylarla kutladı

Dolardaki düşüşün sabah saatlerine kadar gerilemesi ile Malatya'da Şire Pazarında sevinç gösterileri yapıldı. Davul zurna eşliğinde halaylar çeken esnaf ve vatandaşlar sembolik olarak dolar da yaktı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafını taşıyan vatandaşlar, birlik beraberlik mesajları vererek her zaman Cumhurbaşkanı'nın yanında olduklarını ifade ettiler.

Malatya Milletvekili Öznur Çalık; Malatyalı vatandaşların heyecanını sosyal medyadan yayınladığı video ile paylaştı. Çalık mesajında, "Malatya "Dik dur eğilme,bu millet seninle" Felaket tellallarına inat, Memleketim Malatya bir kez daha Beydağı gibi dimdik Reis'inin arkasında… Malatya ekonomisinin can damarı Şire Pazarı esnaflarımız, dolardaki düşüşü davul zurnayla kutluyor…" ifadelerine yer verdi.