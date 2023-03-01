Esnaf dükkanlarını açıyor: Bu bizim vefa borcumuz

8 yıldır Adıyaman'da dönercilik yapan bir işletmeci Selçuk Sönmez; "Biz yıllardır bu insanlar üzerinden para kazandık. Şimdi vefa borcumuzu ödüyoruz. 2 bin 500 kişilik döner yaptık gelen vatandaşlarımıza ücretsiz ikram ediyoruz. Benim çağrım diğer esnaflara dükkanları sağlam olan gelip iş yerlerini açsınlar. Adıyaman'ı hep birlikte ayağa kaldıralım" dedi. Adıyaman'da ayrıca günde 5 bin Çiğköfte depremzedeler için dağıtılıyor.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen Adıyaman'da, afetzedelere günde 2 bin 500 döner ve 5 bin çiğköfte dürüm ikram ediliyor. Adıyaman'ın çarşısında bazı esnaflar dükkanlarını açıp çalışmaya başladı. Türkiye'nin önde gelen 30 firmasının desteğiyle kurulan Çiğ Köfte Üreticileri Derneği (ÇİĞDER) de depremden etkilenenlere yardım için harekete geçti. Bu kapsamda ÇİĞDER tarafından depremden etkilenen tüm illere kargo uçaklarıyla 20 ton çiğ köfte gönderildi. Adıyaman'a gelen dernek yetkilileri, kentte oluşturulan çadır kentlere stant kurarak günde 5 bin dürüm çiğ köfte dağıtıyor.

8 yıldır dönercilik yapan Selçuk Sönmez, "Biz yıllardır bu insanlar üzerinden para kazandık. Şimdi vefa borcumuzu ödüyoruz. 2 bin 500 kişilik döner yaptık gelen vatandaşlarımıza ücretsiz ikram ediyoruz. Benim çağrım diğer esnaflara dükkanları sağlam olan gelip iş yerlerini açsınlar. Adıyaman'ı hep birlikte ayağa kaldıralım. Ben açmazsam o açmazsa kim açacak bu memleket hepimizin. Biz açtık ki vatandaşlarımız görsün, moral olsun" ifadelerini kullandı.